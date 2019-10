Look des Tages

Laura Dern (52, "Big Little Lies") setzte beim New York Film Festival auf ein tiefgrünes Smoking-Kleid in Metallic-Optik. Die offene Vorderseite mit dem schwarz abgesetzten Kragen ließ ein Dessous-Top aus Spitze darunter hervorblitzen - was ihr Dekolleté perfekt in Szene setzte. Derns schmale Taille wurde zusätzlich durch eine schwarze Satinschleife betont, mit der das Kleid zusammengehalten wurde.

Zum glamourösen Look kombinierte die 52-Jährige schwarze Lederstiefel mit Absatz. Ebenfalls in Schwarz: eine kleine Henkeltasche aus glänzendem Material. Auf Schmuck verzichtete die Schauspielerin hingegen komplett. Ihre blonden Haare hatte sie in sanfte Wellen gelegt, welche offen über ihre Schulter fielen. Das Make-up war ebenfalls dezent gehalten: Leicht getuschte Wimpern und ein roséfarbener Lippenstift rundeten das schimmernde Outfit perfekt ab.