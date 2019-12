Look des Tages

Eine Frau, ein Kleid, ein Mega-Auftritt: Schauspielerin Laura Dern (52, "The Tale") hat in New York geglänzt - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zur Weltpremiere ihres neuen Films "Little Women" (Deutschlandstart am 30. Januar) erschien die US-Amerikanerin in einer bodenlangen Glitzerrobe, die zwar mit langen Ärmeln und Rollkragen hochgeschlossen war, Glamour versprühte das figurnahe Kleid dennoch.

Viele Accessoires benötigte der elegante Abendlook nicht. Dern kombinierte zu dem marineblauen Outfit schwarze, spitze Stilettos sowie eine farblich passende Hard-Clutch, silberne Kreolen und einen funkelnden Ring. Ihre blonden Haare trug die 52-Jährige am Abend offen, das Make-up fiel mit schwarzem Kajal, etwas Rouge und mattem Lippenstift eher dezent aus.