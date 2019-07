Die siebte und zugleich letzte Staffel der US-Serie "Orange Is The New Black" (seit 2013) feierte am Donnerstag in New York Premiere. Für diesen festlichen Anlass schmissen sich die Serienstars nochmal ordentlich in Schale.

Laverne Cox (47), die seit der ersten Folge als Sophia Burset zu sehen ist, schoss allerdings den Vogel ab. Ihr Tüllkleid mit Schleppe war der Hingucker des Abends. Zum einen wegen der auffallenden Farbe, einem blassen Lila-Ton. Außerdem wurde der mit Volants bedeckte Rockteil nach unten hin immer weiter. Dagegen fiel die schwarze Korsage schon fast schlicht aus.

Als Accessoires hatte sich die transsexuelle Schauspielerin, Produzentin und LGBT-Aktivistin für Ohrhänger sowie Armreif und Ring in Hellgold mit Diamanten entschieden. Die hellen und gewellten Haare hatte sie zu einem hohen, lockeren Zopf zusammengefasst.