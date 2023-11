Leggings kombinieren: Vielseitige Looks für jeden Tag

Kaum ein Kleidungsstück ist so facettenreich wie die Leggings. Es gibt etliche Möglichkeiten, um die enganliegende, bequeme Hose zu kombinieren. Schnell kann aus dem Sofa-Look ein Alltags-, Business- oder Ausgeh-Outfit werden.

Wer denkt, Leggings seien nur etwas für sportliche Betätigungen, irrt sich. Das Kleidungsstück ist vielseitig einsetzbar. Seit Jahren gewinnt die Leggings Tag für Tag an Beliebtheit und hat mittlerweile einen festen Platz in der Alltagsmode gefunden. Das elastische Material bietet Komfort und Bewegungsfreiheit und ist gleichzeitig modisch und stilvoll – je nachdem, wie man es kombiniert. Ob im Fitnessstudio, im Büro oder in der Freizeit: Leggings können in unterschiedlichen Situationen getragen werden. Welcher Look in welches Setting passt, zeigt der stern.

Der Kuschel-Look

Eine Leggings ist eine enganliegende Hose aus dehnbarem Material wie zum Beispiel Baumwolle. Leggings sind sehr bequem. Das dehnbare Material der Leggings ermöglicht es, sich frei zu bewegen und verschiedene Positionen einzunehmen, was besonders beim Entspannen wichtig ist.

Die Hose ist oft aus wärmenden Materialien hergestellt, was bei gemütlichen Abenden zu Hause oder bei kaltem Wetter besonders angenehm ist. Leggings sind einfach anzuziehen und zu kombinieren. Man kann sie mit einem T-Shirt oder einem Hoodie tragen und hat schnell einen lässigen Look für zu Hause. Eine der einfachsten Möglichkeiten, Leggings zu kombinieren, ist mit einem Oversized-Pullover. Der Pullover sollte lang genug sein, um den Po zu bedecken, damit die Leggings nicht nach Schlaf-Look aussehen.

Oversize: Das locker-lässige Outfit

Leggings können aber auch mit einem einfachen Oversize-T-Shirt und Sneakers kombiniert werden. Ein locker sitzendes T-Shirt sorgt für eine lässige Optik. Eine Leggings passt gut zu einem übergroßen Sweatshirt oder Hoodie. Die Oversized-Kleidung sorgt für einen lässigen Look und verleiht der Leggings eine entspannte Note.

Eine Leggings kann mit Sneakers oder Boots kombiniert werden, um den lässigen Look zu unterstreichen. Mit Mütze, einem Schal oder einer Tasche kann man das Outfit vervollständigen. Wenn man eine Leggings in neutralen Farben wie Schwarz, Grau oder Dunkelblau trägt, kann man sie mit auffälligen Farben wie Rot, Gelb oder Grün kombinieren, um einen lässigen und kontrastreichen Look zu kreieren.

Wie kann man Leggings mit Kleidern kombinieren?

Eine Leggings kann mit einem langen Oberteil wie einer eleganten Tunika, einer langen Bluse oder einem Hemd kombiniert werden, um einen schicken Look zu kreieren. Mit High Heels kann eine Leggings schick und elegant aussehen. Pumps oder Stiefeletten mit hohen Absätzen verlängern die Beine und geben dem Look eine elegante Note.

Mit Accessoires wie einer schicken Tasche, einer Statement-Kette oder schicken Ohrringen kann man den Look vervollständigen. Eine Leggings in einer klassischen Farbe wie Schwarz oder Dunkelblau oder ein Muster wie Karomuster oder Hahnentritt-Muster kann schick aussehen, besonders wenn sie mit einer Bluse oder einem eleganten Oberteil kombiniert werden.

Leggings kombinieren: Der Business-Look

Eine Leggings ist normalerweise nicht die erste Wahl für einen Business-Look, aber es gibt Möglichkeiten, sie zu kombinieren, um dennoch einen professionelles Outfit zu erzielen. Wählen Sie ein Modell in einem klassischen Stoff wie schwarzem Leder oder einer dicken Strickware, um ein elegantes und formelles Aussehen zu erzielen.

Kombinieren Sie die Leggings mit einer langen, eleganten Bluse oder einem klassischen Hemd. Die Bluse sollte lang genug sein, um den Hüftbereich zu bedecken. Tragen Sie einen klassischen Blazer über der Bluse oder dem Hemd, um eine formelle Note hinzuzufügen. Tragen Sie Pumps mit hohen Absätzen oder elegante Ankle-Boots, um den Look zu vervollständigen.

Leggings kombinieren: Das Party-Outfit

Wählen Sie eine Leggings aus Leder oder mit einem auffälligen Muster wie Pailletten oder Metallic-Finish. Dadurch wird der Look für eine Party aufgewertet. Kombinieren Sie die Hose mit einem figurbetonten Oberteil wie einem Crop Top oder einer schicken Bluse.

Tragen Sie eine Lederjacke oder einen Blazer für einen eleganten und coolen Look. Tragen Sie High Heels, um das Outfit zu vervollständigen. Wenn Sie jedoch bequemer unterwegs sein möchten, können Sie auch Stiefeletten oder flache Schuhe tragen, die trotzdem schick aussehen.

