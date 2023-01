Leichte Wanderschuhe sind aufgrund ihrer Verarbeitung oftmals sehr luftdurchlässig und eignen sich somit besonders gut für kleinere Trekkingtouren und ausgedehnte Waldspaziergänge an warmen Herbsttagen oder auch im Sommer.

Gerade weil die meisten Modelle luftdurchlässig sind, halten sie Ihre Füße an kalten Tagen nicht so warm. Aus diesem Grund sind leichte Wanderschuhe für kalte Wintertage weniger gut geeignet, wenn Sie an den Füßen schneller frieren.