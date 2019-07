Ein braves Kleid hatte bei ihr wohl niemand erwartet. Mit diesem Outfit schockierte "Girls"-Star Lena Dunham (33) aber doch: Bei der Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" in London kam die Provokateurin in einem bizarren blutroten Glitzerkleid mit Riesenzotteln auf den roten Teppich. Kein Wunder, schließlich musste sie die Aufmerksamkeit mit katalogschönen Co-Stars wie Margot Robbie (29, "I, Tonya"), Brad Pitt (55, "Deadpool 2") und Leonardo DiCaprio (44, "The Revenant - Der Rückkehrer") teilen.

"Es sah aus, als hätte sie einen der Muppets umgebracht", kommentierte ein Premierengast das Kleid. Der krude Mode-Wahnsinn macht allerdings Sinn: Dunham spielt eine Jüngerin der Charles-Manson-Familie, ihre Filmfigur Catherine "Gypsy" Share lebt in der Hippie-Kommune des Mörders und ist verzaubert vom Killer-Guru.

Die Rolle, die an die Geschichte der realen Schauspielerin mit gleichem Namen angelehnt ist, ist Lena Dunhams erste größere Rolle in einem Kinofilm. Dunham in einem klassischen Abendkleid wäre wohl ein Eklat gewesen: Wegen ihres unkonventionellen Modegeschmacks gilt die Schauspielerin als Anti-Schönheitsikone und schaffte es sogar in die Mode-Bibel "Vogue".