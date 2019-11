Lena Gercke (31) sorgt für Weihnachtsstimmung. Die Moderatorin und Designerin feierte bereits zum dritten Mal ihre beliebte Weihnachtsfeier. Gemeinsam mit About You lud sie zu einer glamourösen X-Mas-Party ins Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Kitzbühel. Im Interview spricht sie nicht nur über ihre neue Herbst-Winter-Kollektion und das perfekte Weihnachts-Outfit, sie verrät auch ihre Weihnachtspläne mit ihrem Freund Dustin Schöne. Das Paar feiert gemeinsam mit der Familie in den Bergen.

Sie feiern bereits zum dritten Mal Ihre bekannte Weihnachtsfeier in Kitzbühel. Sind Sie denn bereits in Weihnachtsstimmung?

Lena Gercke: Ich habe die letzten sechs Wochen durchgearbeitet, so richtig Weihnachtsstimmung ist daher leider noch nicht aufgekommen. Das hat sich aber nun mit unserer großen X-Mas-Party geändert.

Was sind denn Ihre Lieblingsstücke Ihrer neuen LeGer by Lena Gercke Herbst-Winter-Kollektion?

Gercke: Ich liebe unsere oversized Anzüge, gepaart mit unseren Crop Tops und unseren kuscheligen Wollmänteln. In der neuen Kollektion haben wir außerdem tolle, dicke Baumwoll-T-Shirts und Kuschelpullis, die zu dieser Jahreszeit nicht fehlen dürfen. Ein weiteres Must-have, das ich besonders liebe, ist das Snake-Hemd. In Kombination mit ein paar Statement-Ringen und -Ketten hat man einen tollen Look.

Welche Winter-Trends dürfen Fashionistas in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen?

Gercke: Oversized Statement-Mäntel und coole Schlangen-Prints lassen sich toll kombinieren und werten jeden Look auf.

Was sind Ihre Tipps für das beste Weihnachts-Outfit?

Gercke: Machen Sie sich schick - raus aus der Jogginghose! Weihnachten sollte man feiern, ein Tag an dem endlich die gesamte Familie zusammen ist. Holen Sie Ihre Seidenblusen, schicken Kleider und Hosenanzüge heraus und kombinieren Sie diese zum Beispiel mit Overknees. An Weihnachten ist mehr einfach mehr!

Wie feiern Sie in diesem Jahr Weihnachten?

Gercke: In den Bergen mit hoffentlich viel Schnee.

Ist Ihr Freund Dustin auch dabei?

Gercke: Ja, Dustin und seine Familie werden gemeinsam mit meiner Familie die Weihnachtstage verbringen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als dass alle an diesen Tagen zusammen sind.

Welche Weihnachtstraditionen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Gercke: An Weihnachten wird sich bei uns schick gemacht. An den Vorweihnachtstagen backen wir haufenweise Plätzchen und ich spiele Weihnachtslieder auf dem Klavier, während alle dazu singen.

Achten Sie als Model auch während der Feiertage auf Ihre Figur?

Gercke: Nein, an Weihnachten spielt so etwas für mich keine Rolle. Da genieße ich das deftige Essen und jede Menge Kekse. Auch bei meinem Weihnachtsdinner mit About You gab es viele weihnachtliche Leckereien, die ich mir nicht entgehen lassen konnte.

Auf welche Leckereien freuen Sie sich besonders?

Gercke: Ich backe immer selbst ganz einfache Mürbeteigkekse, die meine Schwester und ich schon immer als Kinder gebacken haben. Das ist bei uns Tradition. Dazu schaue ich jedes Jahr mindestens drei Mal den Film "Schöne Bescherung" an und wache morgens mit meinem "All I want for Christmas is you"-Wecker auf. Ich gebe mir die ultimative Weihnachtsdröhnung, es ist einfach die schönste Zeit des Jahres für mich.

Wissen Sie schon, wie Sie Silvester verbringen werden?

Gercke: Nein, ich habe noch keine Pläne, bin aber auch kein großer Fan von Silvester.

Wie sieht Ihre persönliche Bilanz 2019 aus?

Gercke: Es war ein aufregendes Jahr, so viel ist passiert. Wir haben mit meiner Marke unsere erste eigene Fashion Show auf die Beine gestellt, ich bin mit zahlreichen Kunden gereist - ob nach Kalifornien, Kiew oder New York. Ich bin so dankbar für all die Erlebnisse und Menschen, die ich kennenlernen durfte.

Was wünschen Sie sich für 2020?

Gercke: Ich wünsche mir, dass wir weiterhin mit LeGer erfolgreich sind, ich wieder tolle neue Projekte umsetzen darf und gleichzeitig mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann.