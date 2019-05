Model, Moderatorin, Designerin - Lena Gercke (31) hat viele Talente. Am Rande der Filmfestspiele von Cannes lud die 31-Jährige am Mittwoch zu einem Wellness- und Beauty-Lunch an die Côte d'Azur, um ihre neue Sommerkollektion mit About You zu präsentieren. Welche Trends in diesem Sommer besonders angesagt sind und welche besondere Premiere Gercke in diesem Jahr noch feiern wird, verrät sie im Interview.

Sie zeigen in Cannes Ihre neue Kollektion. Hätten Sie je gedacht, dass Sie auch als Designerin so erfolgreich sein werden?

Lena Gercke: Vor zwei Jahren gab ich im Rahmen meiner Kooperation mit About You die Idee in den Raum, ein eigenes Label zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand von uns, in welche Richtung sich die Zusammenarbeit einmal entwickeln würde. Gerade zu Beginn gestalteten sich die Prozesse durch learning by doing und auch jetzt lerne ich mit jeder Kollektion immer Neues dazu. Es ist eine sehr große Freude zu sehen, wie gut die Kollektion bei den Konsumenten ankommt!

Werden Sie die Kollektion auch auf der kommenden Fashion Week präsentieren und damit erstmals als Designerin dabei sein?

Gercke: Ja, tatsächlich werde ich dieses Jahr zum ersten Mal als Designerin bei der Fashion Week auftreten. Wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für die erste "AYFW - About You Fashion Week". Als Model durfte ich in den letzten Jahren für viele tolle Labels laufen, doch als Designerin eine eigene Show zu verwirklichen, stellt eine ganz neue Herausforderung dar. Ich bin in alle Prozesse aktiv eingebunden, so bin ich vom Konzept der Show über das Casting bis hin zur Vorbereitung der Looks in jeden Schritt involviert. Ich bin so gespannt und freue mich auf dieses großartige Event.

Was sind denn die Herzstücke Ihrer neuen Sommer-Kollektion?

Gercke: Ein absoluter Favorit ist das Oversized Batikshirt. Auch das Slip-Dress in knalligen Farben oder die Jeansstyles gehören zu meinen Lieblingen für die kommende Saison.

Für welchen Typ Frau ist Ihre Mode besonders gut geeignet?

Gercke: Meine Looks sind auf jeden Typ Frau abgestimmt. Genau diese Philosophie möchte ich auch in unserer Show integrieren. LeGer by Lena Gercke ist für alle Frauen, die genau wie ich tagsüber gerne casual gekleidet sind, abends jedoch sexy, elegant und stilsicher auftreten möchten.

Welche Sommertrends sollte Frau in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen?

Gercke: Diesen Sommer dürfen Shirts in Batikoptik, knallige Neonfarben und auch viel Weiß auf keinen Fall fehlen!

Und abseits der Trends: Welche Sommerteile sind echte Evergreens und dürfen in keinem Schrank fehlen?

Gercke: Crop Tops sind perfekt für heiße Sommertage und auch weite weiße Strandkleider sehen einfach immer toll aus und stehen jedem Figurtyp.

Was sind für Sie die größten Fashion-No-Gos im Sommer?

Gercke: Zu kurze Shorts sind für mich ein absolutes No-Go!

Sie sind für viele ein echtes Fashion-Vorbild. Wen bewundern Sie selbst für ihren Style?

Gercke: Ich liebe den Stil von Bella Hadid oder auch Hailey Bieber. Eine absolute Stilikone ist für mich Karen Mulder. Ihre alten Runway Looks und Kampagnenbilder sind eine große Inspiration.

Model, Designerin, Moderatorin - über mangelnde Herausforderungen können Sie sich sicherlich nicht beschweren. Wenn Sie sich für einen Beruf entscheiden müssten, wie wäre Ihre Wahl?

Gercke: Diese Entscheidung könnte ich niemals treffen! Jeder einzelne meiner Jobs hat eine unglaublich spannende Seite, wobei ich meine Arbeit weniger als Job, sondern vielmehr als eine Passion betrachte. Als kreativer Mensch liebe ich die Entwicklung meiner eigenen Kollektionen mit About You, genauso bieten meine Tätigkeiten als Model oder Moderatorin immer wieder tolle neue Herausforderungen. Diese Vielfältigkeit möchte ich nicht vermissen.

Bei so vielen Jobs bleibt da überhaupt noch Zeit für sich, wie entspannen Sie am liebsten?

Gercke: Am liebsten entspanne ich bei einer Massage oder auch auf wunderbaren Reisen. Ich versuche, jeden freien Tag zu nutzen, um neue Städte zu besichtigen, besondere Orte zu finden und schöne Hotels zu entdecken.