Lena Meyer-Landrut (27, "don't lie to me") überzeugte bei der Premiere des Animationsfilms "Willkommen im Wunder Park" in einem trendigen Oversize-Outfit: Sie trug einen weit geschnittenen Hosenanzug in Beige, der aus einem Blazer mit breitem Kragen und einer Bundfaltenhose bestand. Das Highlight ihres Looks war ein hellgelbes, sehr kurzes Poloshirt, das ihre schlanke Taille betonte.

Dazu kombinierte die Sängerin unauffällige und schlichte Accessoires: eine Halskette mit einem rechteckigen weißen Stein und kleine Kreolen. Hellrot glänzender Lidschatten, schwarz getuschte Wimpern und ein roséfarbener Lipgloss unterstrichen ihren aufregenden Look. Ihre Haare im kurzen Bob-Schnitt hatte sie in leichte Wellen frisiert, die ihr Gesicht umrahmten und perfekt in Szene setzten.