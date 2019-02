Im Vorjahr sorgte sie mit einem extrem tief ausgeschnittenen Kleid in Brombeer bei der Berlinale für Aufsehen. Und auch dieses Jahr ließ sich Lena Meyer-Landrut (27, "Satellite") das Filmfest nicht entgehen. Am Freitagabend nahm sie an der Premiere des neuen Films "By the Grace of God" des französischen Regisseurs François Ozon (51, "8 Frauen") teil. Ein Glück für Fans und Fotografen, denn auch diesmal war die Sängerin einer der Hingucker auf dem roten Teppich.

So war Lena Meyer-Landrut gestylt

In einem eng anliegenen, armfreien und knöchellangen schwarzen Kleid, das über und über mit Pailletten besetzt war, funkelte sie nur so im Blitz- und Scheinwerferlicht. Der Ausschnitt reichte zwar nicht mehr bis zum Bauchnabel, ihr Dekolleté konnte sich dennoch sehen lassen. Zu dem dunklen Kleid kombinierte Lena schwarze, hohe Riemchen-Sandaletten, eine fliederfarbene Clutch und viel Silberschmuck. Beim Make-up legte sie den Fokus auf die Augen, die Lippen zierte ein zarter Apricot-Ton. Den dunklen Bob hatte sie an einer Seite nach hinten frisiert. Einfach, elegant, sexy und glamourös!