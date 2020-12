Leni Klum scheint bereits eine große Fangemeinde im Netz zu haben. Mit ihren jüngsten Cover-Fotos begeistert sie auch jede Menge Stars.

Die Reaktionen auf Leni Klums (16) überraschendes Model-Debüt lassen nicht lange auf sich warten. Die älteste Tochter von Heidi Klum (47, "Making The Cut") begeistert mit ihren Coverfotos für die deutsche "Vogue" zahlreiche Stars. "Next Topmodel. Wie die Mama so die Tochter! Glückwunsch", schreibt etwa die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin und Moderatorin Rebecca Mir (28) in die Kommentare zu Lenis Instagram-Beitrag. "Herzliche Glückwünsche" gab es zudem von dem ehemaligen "Victoria's Secret"-Model Adriana Lima (39): "Das ist fantastisch!"

Auch Thomas Hayo (51), früherer "GNTM"-Juror und langjähriger Freund von Heidi Klum, gratuliert der 16-Jährigen zu ihrem Karrierestart: "Glückwunsch! Du rockst!" Heidis ehemalige "GNTM"-Model-Anwärterinnen Fata Hasanovic (25) und Klaudia Giez (24) geraten ebenfalls ins Schwärmen. "Oh mein Gott wow! Tolles erstes Cover. You Go Girl!", freut sich Hasanovic. Giez findet das Foto "unglaublich".

Model Franziska Knuppe (46) haben es vor allem die "wundervollen, herzerwärmenden, wahren Worte" von Heidi Klum angetan, wie sie unter Lenis Beitrag schreibt. Für die Modelmama sei es nicht leicht, ihre Tochter nun ihren eigenen Weg gehen zu lassen, erzählte sie im "Vogue"-Interview. Die vierfache Mutter kämpfte jahrelang für die Privatsphäre ihrer Kinder. Jetzt sei Leni in einem "guten Alter", um ihre Laufbahn als Model zu starten.