Sängerin Leona Lewis (34) erschien zur Wohltätigkeitsveranstaltung "The Humane Society Of The United States To The Rescue" am Samstag in Los Angeles in einem königsblauen Traumkleid. Das armfreie und tief dekolletierte Dress im Empirestil war über und über mit Pailletten bestickt und funkelte nur so im Scheinwerferlicht.

Dazu kombinierte die Britin eine kleine blaue Kasten-Clutch sowie zarte Ohrringe und Fingerringe aus Silber. Beim Make-up griff sie die Farbe des Kleides mit einem breiten Lidstrich wieder auf. Zarter Lipgloss und French-Nails-Maniküre sorgten zudem für Eleganz. Das lockige und blondierte Haar hatte sie locker nach oben gesteckt.