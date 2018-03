Beim Special Screening von "The Defiant Ones" zog Liberty Ross (39, "Snow White an the Huntsman") alle Blicke auf sich. Das Model trug ein grün schimmerndes, aber eigentlich goldenes Kleid mit einem Turtleneck-Kragen. Die glitzernde Robe hatte lange, weite Trompetenärmel und war vorne mit einer großen Schleife verziert. Das Dress war außerdem leicht asymmetrisch geschnitten, was ein echter Hingucker war.

Dazu kombinierte die Britin silber-goldene Riemchen-High-Heels. Sie verzichtete fast komplett auf Accessoires, nur ein dezenter Ring sowie kleine Ohrringe funkelten am Körper. Passend zu den roten Fingernägeln schminkte sich die Schauspielerin die Lippen in derselben Farbe. Mascara, Eyeliner und Lidschatten sorgten für einen dramatischen Augenaufschlag. Die dunkle Mähne war nach hinten gesteckt. Einzelne Strähnen umrundeten das Gesicht und vollendeten so den Look.