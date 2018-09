Für ein Outfit in leuchtendem Limonengrün braucht es modischen Wagemut! Den hat Lily Allen (33, "Not Fair") bei der Fashion-East-Show im Rahmen der Londoner Fashion Week, die gerade stattfindet, bewiesen. In einem knalligen Outfit bestehend aus einem leuchtenden Midi-Kleid und einem grellbunten Rollkragenpullover nahm sie in der Front Row Platz. Dazu trug die Sängerin eine gelbe Handtasche von Balenciaga, eine schwarze Cat-Eye-Sonnenbrille und schwarze offene Ankle Boots.

Lily Allen hatte zuletzt nicht nur durch ihren extravaganten Modestil auf sich aufmerksam gemacht, sondern vor allem durch ihre Biografie "My Thoughts Exactly", die am 20. September erscheinen soll. Die Sonntagsausgabe der britischen "Sun" hatte bereits einen Auszug daraus veröffentlicht. In ihrem Buch offenbart Allen unter anderem, dass sie im Jahr 2009 auf dem Weg zum Fuji Rock Festival in Japan Musiker Liam Gallagher (45, "For What It's Worth") im Flugzeug getroffen hätte und mit ihm Sex auf einer Toilette gehabt habe.