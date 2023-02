Lily James hat bei einem Auftritt in London eine grüne Robe präsentiert. Das enganliegende Outfit schien so seine Tücken zu haben ...

Lily James (33) hat sich bei der Premiere ihres neuen Films "What's Love Got to Do with It?" in London in einem hautengen Outfit gezeigt. Das grüne, tiefausgeschnittene Trägerkleid von Miu Miu brachte insbesondere das Dekolleté der britischen Schauspielerin zur Geltung. Die 33-Jährige schien aber auch damit beschäftigt, die Robe immer wieder zurechtzurücken, wie Bilder der Veranstaltung zeigen.

Auf dem roten Teppich glänzte James dennoch mit ihrem besonderen Look und zeigte sich bestens gelaunt. Das glitzernde Kleid mit floralen Verzierungen kombinierte sie mit weißen glänzenden Plateau-Pumps von Jimmy Choo. Ihre schulterlangen Haare hatte sie zu Locken gestylt.

Lily James kommt mit romantischer Komödie in die Kinos

"What's Love Got to Do with It?" ist eine romantische Komödie von Regisseur Shekhar Kapur (77). Neben Lily James sind darin auch Shazad Latif (34) und Emma Thompson (63) zu sehen. Der Film feierte im September 2022 im Rahmen des Toronto International Film Festivals Premiere und kommt am 23. Februar 2023 in die deutschen Kinos.