Schauspielerin Linda Cardellini (43) versprüht Sommerlaune. Trotz herbstlichen Temperaturen erschien der einstige "Emergency Room"-Star am Freitagabend in einer luftigen Maxi-Robe auf dem AFI Fest in Kalifornien. Nicht nur der fließende Stoff sowie der schulterfreie Schnitt des Kleides wirkten herrlich leicht und unbeschwert. Auch das farbenfrohe Zick-Zack-Muster in zarten Rosa- und Orangetönen erinnerte an warme Sommerabende.

Viel Schmuck trug die "Brokeback Mountain"-Darstellerin nicht. Zu ihrem bodenlangen Kleid kombinierte sie lediglich einen funkelnden Ring und eine Clutch in schimmerndem Perlmutt. Für einen weiteren farblichen Hingucker sorgten ihre orange lackierten Fußnägel, die hin und wieder unter dem Kleidersaum hervorblitzten. Das Make-up hingegen war schlicht gehalten: Ein wenig Mascara sowie Gloss auf den Lippen und Rouge auf den Wangen machten den Look perfekt.