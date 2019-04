Schauspielerin Linda Cardellini (43, "Emergency Room - Die Notaufnahme") hat ein Gespür für Mode-Trends. Bei einer Filmpremiere erschien sie in einem auffälligen Midi-Kleid. Das schwarz-weiße Outfit bestach durch monochrome Muster, die derzeit total angesagt sind. Das hautenge Korsett, die dünnen Träger und das tiefe Dekolleté waren zusätzliche Hingucker. Zu ihrem modischen Look kombinierte die 43-Jährige spitze Pumps in Marineblau.

Ihre brünetten Locken fasste sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur zusammen. Beim Make-up hielt sich Cardellini zurück: Ihre Augen betonte sie mit glitzerndem Lidschatten in Silber, während sie auf ihren Lippen dezenten Lipgloss in Rosé trug. Elegante Diamant-Ohrringe mit einem dazu passenden Ring machten das trendige Outfit komplett. Seit 18. April ist die Schauspielerin im Horror-Film "Lloronas Fluch" in den deutschen Kinos zu sehen.