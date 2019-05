Die einstige US-amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn (34, "Strong Is the New Beautiful") erschien auf dem roten Teppich des "NBCUniversal Upfront" in New York in einem eleganten Satinkleid ganz in Rot. Die bodenlange Abendrobe mit langen Ärmeln zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Der schmale Schlitz bis zur Hüfte ließ ihr schlankes Bein sehr schön hervorblitzen. Der tiefe V-Ausschnitt sorgte für weiteren femininen Charme.

Passend zu ihrem eleganten Look kombinierte die 34-Jährige ein paar rote Sandalen, die mit opulenten Swarovski-Steinen verziert waren. Eine kastenförmige Clutch in Bordeaux machte das Outfit komplett. Ihre langen, blonden Haare frisierte sie zu einem Mittelscheitel und ließ sie glatt über ihre Schultern fallen. Beim Make-up betonte Vonn besonders ihre Augenpartie durch schwarze Mascara und einen glitzernden Lidschatten.