Lippenstifte zaubern im Winter den fehlenden Farbtupfer ins Gesicht. Während sich matte und dunkle Nuancen ideal für den Alltag eignen, setzt roter Lippenstift feminine und festliche Akzente. Diese Töne sind in der kalten Saison besonders angesagt.

Knallroter Lippenstift

Kaum eine Lippenstift-Farbe passt so gut zur Weihnachtszeit wie Rot. Besonders angesagt sind knallige Nuancen mit matter Textur, wie sie etwa Sängerin Taylor Swift (29) gern als Statement trägt. Für ein präzises Ergebnis sollte man farblich abgestimmten Lipliner und etwas Lippenbalsam verwenden. Wichtig ist dann, das restliche Make-up dezent zu halten. So betonen Schminkprofis immer wieder: Rote Lippen kommen am besten zur Geltung, wenn das Augen-Make-up auf Wimperntusche reduziert ist.

Was das Outfit angeht, so ist roter Lippenstift vielseitig kombinierbar: Er ist ein toller Kontrast zum schlichten Hosenanzug im Büro, sorgt aber auch in Kombination mit Metallic- oder Pailletten-Kleidern für einen doppelten Wow-Effekt auf der Weihnachtsfeier.

Bordeaux, Burgunder und Co.

Wer ein verführerisches Dunkelrot auflegen will, kann zu Tönen wie Bordeaux oder Burgunder greifen. Diese wirken mondän und passen perfekt zum Festtags-Outfit. Unschlagbar sind dunkelrote Lippen übrigens in Kombination mit Samt und Velours - zum Glück liegen beide Materialien derzeit voll im Trend!

Damit der dunkle Lippenstift nicht blass macht und zum Typ passt, ist es wichtig, beim Kauf die richtige Nuance zu finden. Tagsüber kommt er mit dezent geschminkten Augen bestens zur Geltung, abends verleiht er in Kombination mit Smokey Eyes einen verführerischen Touch.

Braun- statt Beerentöne

Beerentöne waren lange die Lippenstiftfarbe schlechthin, werden in dieser Saison jedoch von Brauntönen in allen Variationen abgelöst. Bei Trendsettern derzeit besonders beliebt: Dunkelbraun. Am besten kommen die erdigen Farben zur Geltung, wenn man das Augen-Make-up in ähnlichen Tönen hält.

Dezentes Rosenholz

Wer es eher natürlich mag, kommt diesen Winter mit Lippenstiften in der Trendfarbe Rosenholz auf seine Kosten, einer Mischung aus Nude und Rosé. Der Vorteil dieser Nuance: Sie eignet sich für wirklich jeden Hauttyp, denn sie greift die natürliche Lippenfarbe auf und zaubert durch den minimalen Kontrast zur Haut einen frischen Teint.

Kleiner Tipp mit großer Wirkung: Greift man beim Lipliner auf eine etwas dunklere Nuance zurück, erscheinen die Lippen bei diesem Look optisch voller.