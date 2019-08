Look des Tages

Farbenfroher Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig: Hollywood-Star Liv Tyler (42) überraschte mit einem bunten, hochgeschlossenen Kleid auf der Pressekonferenz ihres neuen Films "Ad Astra". Zahlreiche Tiermotive wie Zebras oder Pferde in den Farben Pink, Blau oder Gelb zierten ihr Outfit.

Dazu kombinierte die Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler (71) schwarze Pumps. Auf eine Tasche und auffällige Accessoires verzichtete sie - nichts sollte von ihrem Kleid ablenken. Lediglich ihr Ehering funkelte an ihrem Ringfinger. Der für die dreifache Mutter so typische rote Lippenstift durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Ihre Haare trug Tyler glatt geföhnt im Seitenscheitel. Die Schauspielerin ist ab dem 19. September an der Seite von Brad Pitt (55) in "Ad Astra" in den deutschen Kinos zu sehen.