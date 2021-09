Lourdes Leon lief am Freitagabend über den Laufsteg der Versace-Show in Mailand.

Für das Modehaus Versace lief Madonnas Tochter Lourdes Leon am Freitagabend über den Laufsteg der Mailänder Fashion Week.

Alle Augen waren auf Lourdes Leon (24) gerichtet! Am Freitagabend (24. September) lief die Tochter von Popstar Madonna (63) über den Laufsteg der Mailänder Fashion Week. Mit zahlreichen weiteren Promis und Models präsentierte sie dort die kommende Sommerkollektion des Modehauses Versace. Sie trug ein enganliegendes, silber-glitzerndes Kleid mit gewagten Cut-outs und tiefem Ausschnitt. Ihre natürlich gewellten Haare wurden für die Show geglättet. Leuchtend türkiser Lidschatten rundete ihren Look ab.

Dua Lipa feiert Debüt auf dem Laufsteg

Ihr Laufsteg-Debüt feierte an diesem Abend Sängerin Dua Lipa (26). Die "Levitating"-Interpretin eröffnete das Event mit einer Kombi aus schwarzem Blazer und passendem Bleistiftrock. Zum Abschluss trug sie ein pinkes Bustier aus schimmerndem Material und einen Rock in derselben Farbe. Lipas Songs liefen während der gesamten Veranstaltung im Hintergrund.

Am Ende des Abends resümierte sie auf ihrem Instagram-Account: "Was für eine Ehre, die Versace-Show in Milan heute Abend eröffnet und beendet zu haben. Ein surrealer Moment, den ich niemals vergessen werde. Donatella Versace, du weißt, ich werde für immer dein Versace-Mädchen sein."

Seit einiger Zeit ist Dua Lipa mit Anwar Hadid (22), dem Bruder von Topmodel Gigi Hadid (26), zusammen. Die stolzierte in einem engen Lackkleid mit farbigen Details ebenfalls über den Runway.

Naomi Campbell meldet sich zurück

Highlight der Show war das Laufsteg-Comeback von Model-Ikone Naomi Campbell (51). Die Britin erstrahlte in einem neonpinken Anzug, kombiniert mit einem orangefarbenen Crop-Top. Es war Campbells erster Catwalk nach der Geburt ihrer Tochter im Mai. In ihrer Instagram-Story teilte die 51-Jährige im Juli ein Foto, das ihr Baby in einem Versace-Strampler zeigt - früh übt sich.