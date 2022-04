"Riverdale"-Star Madelaine Petsch hat am Samstag bewiesen, wie schick und elegant Khaki daherkommen kann.

"Riverdale"-Star Madelaine Petsch (27) hat am Samstag beim alljährlichen PaleyFest in Los Angeles ihr modisches Händchen bewiesen. Die Schauspielerin erschien in einem stylischen Overall ganz in Khaki. Der langärmelige Jumpsuit bestach durch seinen durchsichtigen Stoff und ein Ledergeschirr mit silbernen Schnallen, das dem Look einen gewissen Lara-Croft-Touch verlieh.

Dazu wählte Petsch silberne Ringe und ein paar kleine Creolen. Ihre Nägel lackierte sie, passend zu ihren Lack-Pumps, in Schwarz. Ihre Augen betonte sie mit schwarzem Eyeliner und ihre Lippen mit einem warmen Nude-Ton. Die obere Partie ihrer roten Haare fasste sie zu einem Dutt zusammen.