Was hat Madonna (60, "La Isla Bonita") nur mit ihrem Hintern gemacht? Ein Auftritt der Queen of Pop am Silvesterabend sorgt derzeit für Spekulationen bei ihren Fans. Mehrere Besucher des Konzerts in der New Yorker Schwulenbar The Stonewall Inn posteten auf Social Media Videos, auf denen Madonna neben ihrem 13 Jahre alten Adoptivsohn David Banda auf der Bühne zu sehen ist.

Doch nicht die gemeinsame Performance sorgt für Aufregung, sondern das Hinterteil der Sängerin, das unproportional groß erscheint. In ihrer engen schwarzen Hose wurde der Effekt zusätzlich verstärkt.

Echt oder ein Fake?

Die Aufnahmen erregten unter anderem die Aufmerksamkeit von US-Celebrity-Blogger Perez Hilton (40), der sich auf Twitter wie wohl so viele andere fragte: "Hat sich Madonna Po-Implantate machen lassen?"