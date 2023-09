Die Pariser Modewoche zieht wieder viele Stars an. Einen besonderen Auftritt legten nun Madonnas Kinder Lourdes und Rocco hin.

Madonnas (65) Kinder Lourdes Leon (26) und Rocco Ritchie (23) haben die Saint-Laurent-Show im Rahmen der Paris Fashion Week besucht. Dass die beiden zusammen für die Kameras posieren, kommt nur selten vor. Lourdes, die als Model und Sängerin arbeitet, präsentierte bei dem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich ein schwarzes Kleid. Rocco, ein Nachwuchskünstler, trug ebenfalls ein dunkles Outfit für den Besuch der "Womenswear Spring/Summer 2024 Show".

Während der 23-Jährige in einem eleganten Nadelstreifen-Trenchcoat dick eingehüllt war, zeigte Lourdes Leon in ihrem figurbetonten knappen Minikleid viel Bein. Zu dem langärmligen Outfit kombinierte sie schwarze Stilettos. Ihre dunkle Mähne hatte sie streng zu einem Dutt nach hinten gebunden.

Rocco Ritchie startet als Maler durch

Rocco Ritchie hatte sich bereits im März bei der Paris Fashion Week in einem besonderen Look gezeigt: Bei seinem Besuch präsentierte der Sohn von Popstar Madonna und Kultregisseur Guy Ritchie (55) damals einen glänzenden Trenchcoat im Metallic-Look. Darunter trug er eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und ein weißes Hemd mit hochgestelltem Kragen.

Rocco soll Medienberichten zufolge als Maler arbeiten. Seit 2018 hatte er bereits drei Ausstellungen, berichtete die britische "Daily Mail". Der Künstler studierte demnach am Central Saint Martins College of Art and Design und der Royal Drawing School in London. Seine Arbeiten werden inzwischen angeblich für fünfstellige Beträge verkauft.

Madonna hat eine große Patchworkfamilie

Madonna hat insgesamt sechs Kinder: Neben Lourdes und Rocco ist sie die Mutter von David (18), Mercy James (17) sowie den Zwillingen Estere und Stelle (10). Lourdes stammt aus der Beziehung Madonnas mit dem kubanischen Fitness-Trainer Carlos Leon (57). Mit Roccos Vater Guy Ritchie war die Sängerin zwischen 2000 und 2008 verheiratet. Im Jahr 2006 adoptierte Madonna den damals 15 Monate alten David, drei Jahre später dann die damals vierjährige Mercy James. 2017 machten die Zwillingsmädchen Estere und Stelle die große Familie komplett. Alle vier Adoptivkinder stammen aus Malawi.