Zerberstete Skateboards auf Strickpullovern, weite Baggy Pants und Boxershorts über der Anzugshose: Ein Blick auf die Laufstege von Luxusdesignern zeigt, wie sehr sie sich gerade von Skatern und deren Mode inspirieren lassen. Woher kommt die Faszination für die Jugend- und Subkultur? Dennis Braatz

Der britische Modedesigner Jonathan W. Anderson hat das Credo "From Half-Pipe to Runway", von der Halfpipe auf den Laufsteg, gerade sehr wörtlich genommen. Anderson, 38, der auch für das spanische Luxushaus Loewe entwirft, zeigte Mitte Juni in London für sein eigenes Label JW Anderson Strickpullover mit Schlitzen auf der Vorderseite, in denen die Teile von zerborstenen Brettern steckten. Nicht alltagstauglich, dennoch alles drin im Bild: Die Männermode fährt voll aufs Skateboarden ab.