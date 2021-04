So war Maisie Williams noch nie zu sehen: Für eine Modekampagne verwandelt sich die Schauspielerin in einen futuristischen Avatar.

Schauspielerin Maisie Williams (23) ist den meisten noch als Arya Stark aus "Game of Thrones" bekannt. In einem neuen Werbespot für den schwedischen Moderiesen H&M zeigt sich die Britin nun von einer völlig neuen Seite: In dem Clip, den sie am vergangenen Montag (12. April) auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, verwandelt sie sich darin in einen leuchtenden Avatar.

In dem Video ist Williams zu sehen, wie sie auf ihrem Bett über die Zukunft nachdenkt und dabei scherzend einen Hilferuf in das Universum schickt: "Liebe Aliens, bitte schickt Hilfe!" Sie erklärt daraufhin, dass neue Technologien wie Coding auf der alten Technologie des Webens von Kleidung basieren. Coding wiederum ermögliche das Recyceln von alter Kleidung in neue, dem sogenannten "Looping". In ihrer Vorstellung lässt sich die Schauspielerin dann selbst "loopen" und verwandelt sich dabei in eine cyborg-ähnliche Version von sich selbst mit kurzen weißen Haaren und lila leuchtender Haut und Augen.

Williams gab mit der Veröffentlichung des Werbespots bekannt, dass sie die offizielle globale Nachhaltigkeitsbotschafterin der Modemarke sei. Deren Ziel sei es bis 2030 100 Prozent recycelte oder andere nachhaltig produzierte Materialien für ihre Produkte zu verwenden. Laut Angaben des Unternehmens werden Maisie Williams und ihr Avatar-Zwilling im Laufe des Jahres in mehreren Kampagnen in Erscheinung treten.