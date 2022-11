Die Nächte werden wieder länger: Make-up im Stil der 80er-Jahre ist in diesem Winter ein großer Trend. Silke Wichert

"Was gibt’s Neues?", lautete früher die Frage der Saison. Jetzt müsste es eigentlich heißen: "Was gibt’s Altes?" Auf den Laufstegen wird schon seit Jahren vorwiegend recycelt. Ein bisschen Neunziger hier, aktuell sehr viel 2000er dort. Hätte jemand, in den frühen Nullerjahren eine Zeitmaschine programmiert und im Jahr 2022 landen wollen, würde er glauben, er sei falsch ausgestiegen. Modisch sieht fast alles genauso aus. Nostalgie sorgt eben für ein wohliges Gefühl, gerade in Krisenzeiten. Alte Serien, alte Lieder, alte Fotos, alte Trends laufen auf Instagram und Tiktok in der rückwärtsgewandten Endlosschleife.