Am 27. März geht die neue Amazon-Serie "Making the Cut" mit Heidi Klum (46) und Tim Gunn (66) an den Start. Jetzt gibt es den ersten offiziellen Trailer. Darin suchen das deutsche Topmodel und der US-amerikanische Modeberater nach dem nächsten globalen Modelabel. Auf Amazon Prime Video erscheinen jede Woche zwei neue Folgen der zehnteiligen Fashion-Serie. Der Gewinner, der im Finale am 24. April gekürt wird, bekommt eine Million US-Dollar, die er in seine eigene Marke investieren kann.

Der Trailer zeigt erste Bilder der zwölf Designer, "die in den Modemetropolen New York, Paris und Tokio die Jury von ihren Qualitäten überzeugen müssen". Neben Klum und Gunn sind außerdem etwa die italienische Influencerin Chiara Ferragni (32), Topmodel Naomi Campbell (49), US-It-Girl Nicole Richie (38), die Chefredakteurin der französischen Modezeitschrift "Vogue", Carine Roitfeld (65), und Modedesigner Joseph Altuzarra (37) dabei.