Birkenstock steht für vor allem für Tragekomfort und Gesundheit. Mit Glamour hat man die Schuhmarke bislang weniger in Verbindung gebracht. Doch jetzt macht das Unternehmen gemeinsame Sache mit einem legendären Luxuslabel.

Es ist die vielleicht ungewöhnlichste Kooperation seit Balenciaga und Crocs: Star-Schuh-Designer Manolo Blahnik und Sandalen-Hersteller Birkenstock bringen eine gemeinsame Kollektion auf den Markt.

Bereits vor zwei Jahren war der 79-Jährige, dessen Schuhe vor allem Bekanntheit durch die Serie "Sex and the City" erlangten, zusammen mit seiner Nichte Kristina, die auch Geschäftsführerin seiner Marke ist, die Gesichter der Frühjahr/Sommer-Kampagne von Birkenstock. Beide posierten damals in den Orthopädenschuhen in der originalen "Manolo Blahnik"-Boutique in London.

Birkenstock-Kollektion von Manolo Blahnik ab 24. März erhältlich

Jetzt verpasst er selbst den Sandalen sein unverwechselbares Design und verziert die Birkenstock-Klassiker Arizona und Boston mit Kristallen und luxuriösen Materialien wie Samt und Glattleder – erhältlich in den Farben Fuchsia, Blau und Schwarz.

Von den Modellen ist auch jeweils eine Ausführung in schwarzem Glattleder erhältlich © Birkenstock

Insbesondere die blauen Samtmodelle erinnern an eine lässigere Version der kristallbesetzten Pumps, die Carrie Bradshaw für ihre Hochzeit mit Big in Sex and the City auswählte.

Verpackt sind die Sandalen in einem exklusiven, gepunkteten Schuhkarton und einem Schuhbeutel im traditionellen Manolo-Blahnik-Design.

Verpackt sind die Sandalen in einem exklusiven, gepunkteten Schuhkarton und einem Schuhbeutel im traditionellen Manolo-Blahnik-Design © Birkenstock

Der erste Teil der Kollektion kommt am 24. März 2022 auf den Markt. Der zweite folgt dann im Juni. Die Kosten liegen jeweils zwischen 495 Euro und 595 Euro.

Manolo Blahnik trägt selbst Birkenstock

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Manolo Blahnik, dessen unvergleichliche Handwerkskunst seit Langem in der Schuhherstellung Maßstäbe setzt", so Oliver Reichert, CEO von Birkenstock. "Dies ist eine einzigartige Kollektion, die unsere Trademark-Designs mit dem Flair von Manolo Blahnik verbindet, um Schuhe zu kreieren, die eine kühne und richtungsweisende Ästhetik verkörpern, die beides auf ein neues Niveau hebt."

Die kultigen Sandalen mit dem charakteristischen Korkfußbett trägt der Star-Designer übrigens auch privat: "Birkenstocks gehören schon immer zu meiner Garderobe — ich liebe und trage meine seit vielen, vielen Jahren", so der Spanier, der sich sehr über die Zusammenarbeit freut: "Ich bin begeistert, dass wir zusammenarbeiten konnten. Die Ästhetik von Manolo Blahnik mit dem alltäglichen Komfort von Birkenstocks zu verbinden, ist einfach wunderbar!"

Quelle: Birkenstock