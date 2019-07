Der Designer Marc Jacobs (56) wird bei den diesjährigen MTV Video Music Awards Geschichte schreiben. Als erste Person überhaupt wird ihm die Ehre zuteil, am 26. August 2019 im Prudential Center in Newark, New Jersey, den neu ins Leben gerufenen Fashion Trailblazer Award in Empfang zu nehmen. Das berichtet die US-amerikanische "Vogue".

In einem Statement der Entscheidungsträger heißt es demnach: "Der neue Preis wird einen Modedesigner ehren, der einen immensen Einfluss auf die Musik- und Fashionwelt ausgeübt hat. Jacobs und die Musik sind untrennbar miteinander verbunden. Ob nun dadurch, Cher und Missy Elliott für seine Werbekampagnen engagiert, oder die Fashion-Ikonen Lady Gaga, Cardi B und Nicki Minaj eingekleidet zu haben." Mit seiner nun schon über 30 Jahre langen Karriere habe er sich das Recht in den Augen der Veranstalter daher mehr als verdient, als erster Designer den Fashion Trailblazer Award in den Händen halten zu dürfen.