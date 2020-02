Als gewaltbereite Hippie-Braut sorgte Margaret Qualley (25) in Quentin Tarantinos oscar-nominierter Komödie "Once Upon a Time... in Hollywood" für Aufsehen - nicht zuletzt weil sie (vergeblich) versuchte, Brad Pitt (56) zu verführen. Bei der Cadillac Oscar Celebration in Los Angeles zog die Nachwuchsschauspielerin erneut alle Blicke auf sich: Sie erschien in einem knöchellangen schwarzen Abendkleid, das oberhalb der Taille durchsichtig war.

An den Ärmeln, im Dekolleté und im Bereich des Bauchnabels war die Robe von Blumenmustern aus Spitze durchbrochen. Dazu trug die jüngste Tochter von Andie MacDowell (61) ein schlichtes schwarzes Bustier, schwarze Pumps und eine durchsichtige schwarze Strumpfhose. Ihre langen dunklen Haare hatte Qualley im Nacken zusammengebunden und verfeinert wurde der Schneewittchen-Look mit einem knalligen roten Lippenstift und Rouge auf den Wangen. Mit ihrer Outfit-Wahl bewies das junge Talent, dass sie bestens auf die Oscarverleihung am Sonntagabend vorbereitet ist.