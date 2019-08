Look des Tages

Margot Robbie (29, "The Wolf of Wall Street") weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Die Schauspielerin erschien zur Filmpremiere von "Once Upon A Time... In Hollywood" in Rom in einem mandarinefarbenen Sommerkleid. Die dünnen Träger und plissierte Details verliehen der Robe den Wow-Effekt. Während der zarte Stoff dezent ihre Kurven umspielte, betonte der tiefe V-Ausschnitt ihr Dekolleté.

Zu dem luftigen Kleid kombinierte Robbie ein paar silberne Sandaletten mit Absatz. Ihre Fuß- sowie Fingernägel waren schwarz lackiert. Beim Thema Accessoires hielt sich die Schauspielerin eher zurück und trug lediglich eine silberne Uhr und einen unauffälligen Ring. Ihre langen, blonden Haare trug sie offen im wilden Undone-Look - was perfekt zum sommerlichen Outfit passte. Das Make-up bestach durch einen knallroten Lippenstift und leicht getuschte Wimpern.