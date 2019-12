Seit dem 1. November 1994 ist "All I Want For Christmas Is You" auf dem Markt und die Erfolgsgeschichte des Weihnachtshits von US-Star Mariah Carey (49, "Daydream") ist ungebrochen. Mehr als 14 Millionen Mal soll sich der Song in den vergangene 25 Jahren verkauft haben. Anlässlich des Jubiläums durfte der Superstar am Dienstag nun das Empire State Building in New York erstrahlen lassen.

Für diese ehrenvolle Aufgabe hatte sich die bestens gelaunte Sängerin in eine hautenge, bodenlange, tief dekolletierte, silbern glitzernde Robe gehüllt. Dazu kombinierte sie viel Silberschmuck und gleichfarbige Peeptoe-Plateau-Schuhe. Passendes Abend-Make-up und lockere Beach Waves komplettierten den Jubiläumslook.