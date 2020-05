Das deutsche Model und ehemalige "GNTM"-Kandidatin Marie Nasemann (31) durfte sich vor zwei Wochen über den ersten Nachwuchs freuen. Genau wie schon während ihrer Schwangerschaft hält die 31-Jährige ihre Instagram-Follower seit der Geburt mit süßen Fotos von sich, Kindsvater Sebastian Tigges sowie des winzigen Sohnemanns auf dem Laufenden. Nasemanns neuester Beitrag zeigt nun ihren Wandel vom zweiten Schwangerschaftsmonat hin zu ihrem beeindruckenden After-Baby-Body von heute.

"Monat 2,3,5,8 und zwei Wochen nach Geburt", kommentierte sie die fünfteilige Bilderreihe, die sie in schwarzer Unterwäsche zeigt. Beim Thema "Babyname" präsentierte sich das Paar bislang noch nicht so offen. Wie das gemeinsame Söhnchen heißt, daraus machen Nasemann und Tigges (noch) ein wohlgehütetes Geheimnis.

Vor rund einem Jahr erlitt sie eine Fehlgeburt

Im April des vergangenen Jahres machte das Model öffentlich, dass es eine Fehlgeburt erlitten hatte. Unter dem Schicksalsschlag habe vor allem die Beziehung zu Freund Sebastian gelitten, verriet Nasemann damals. "Ich fühlte mich nach der Fehlgeburt von allen im Stich gelassen. Von meinen Eltern, meinen Freunden und vor allem von meinem Freund." Erst nach einer Zeit habe sie gelernt, die Tragödie zu akzeptieren: "Ich möchte das mit euch teilen, weil einem Ärzte sagen, Fehlgeburten seien völlig natürlich und gehören zum Kinderkriegen dazu."

Berühmt wurde die in München aufgewachsene Nasemann im Jahr 2009 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der Castingshow "Germany's next Topmodel" von und mit Heidi Klum (46). Zum Sieg reichte es zwar nicht, als Drittplatzierte konnte sie danach dennoch internationale Model-Aufträge an Land ziehen. Sie betreibt zudem ihren eigenen Blog "Faiknallt", in dem sie sich mit nachhaltiger Mode beschäftigt, und tritt seit 2013 auch zunehmend als TV- und Theater-Schauspielerin in Erscheinung.