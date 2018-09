Arganöl war gestern - nun schwärmen Stars und Co. vom sogenannten Marula-Öl. Denn auch das Öl aus Afrika behandelt Hautkrankheiten und wird zur Schönheitspflege von Haut und Haar genutzt. Nur: Es soll sogar noch besser sein. Gerade deswegen kommt Mode- und Beauty-Bloggerin Chiara Ferragni (31) nicht mehr ohne Marula-Öl aus. Auch auf ihrem Blog "The Blonde Salad" preist sie das Wundermittel an. Was hat es damit wirklich auf sich?

Woher stammt Marula-Öl?

Die Marula-Frucht wächst an wilden Bäumen in den warmen Regionen Subäquatorial-Afrikas. Da die reifen Früchte gären, nutzen sie die Einheimischen als Grundlage erfrischender Spirituosen und Getränke. Auch die Tiere lieben die Frucht, weshalb diverse Videos von betrunkenen Elefanten, die die Frucht zuvor gegessen haben, im Internet kursieren. Aber nicht nur als "Heitermacher" ist die Marula-Frucht geeignet: Aus den Kernen kann man zudem hochwertiges Öl kalt pressen. Dieses eignet sich perfekt für Haut und Haar.

Wie wirkt Marula-Öl?

Das Öl wirkt feuchtigkeitsbindend und rückfettend. Deshalb ist es gerade für Menschen mit trockener und rissiger Haut geeignet. In den Haaren hinterlässt es ein weiches Gefühl, aber auch als Massagemittel findet es Verwendung. Es wirkt gegen Hautreizungen- und rötungen und ist zudem sehr gut verträglich.

Kleiner Tipp: Wer kleinen Fältchen vorbeugen will, kann Marula-Öl perfekt als Anti-Aging-Waffe benutzen. Der Grund: Es schirmt freie Radikale in den Zellen ab, denn es enthält 60 Prozent mehr Antioxidantien als Arganöl, welches auch gerne für Shampoos und Co. verwendet wird.