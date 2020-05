Maxi-Kleider sind ein echter Hingucker - besonders an warmen Frühlingstagen. Um sie zu tragen, braucht Frau nicht unbedingt 90-60-90-Maße. Und auch das Vorurteil, nur lange Beine bringen das Maxi-Kleid richtig zur Geltung, ist eben genau das, ein Vorurteil. Für jede Figur gibt es das richtige Kleid.

Für kurvige Frauen

Frauen zeigt, was ihr habt! Um die Rundungen richtig zu betonen und eventuelle Problemzonen zu kaschieren, eignen sich lockere Schnitte am besten. Ähnlich dem Wickelkleid, das Diane von Fürstenberg 1972 als "Wrap Dress" entwarf, ist diese Passform ein echter Figurenschmeichler. Farbtechnisch fahren kurvige Frauen mit "uni" sehr gut, aber auch Polka-Dots eignen sich hervorragend. Tipp: High-Heels machen den Look elegant und strecken optisch. Don't: Ein großer Gürtel legt den Fokus auf die Taille und macht so optisch breiter.

Für zierliche Frauen

Hier läuft alles ganz nach dem Motto: Mehr ist mehr! Bei schlanken Frauen darf gerne mal etwas mehr aufgetragen werden. In Sachen Stoff, Farbe und Print ist alles erlaubt. Besonders angesagt sind in dieser Saison florale Muster. Kombiniert mit Sandaletten und einer Statement-Kette entsteht der perfekte Sommerlook. Tipp: Für mehr Weiblichkeit sorgen ein tiefes Dekolleté oder wahlweise Cut-Outs. Don't: Wallekleider in Übergröße, denn zierliche Frauen ertrinken dann förmlich in einem Meer aus Stoff.

Für kleine Frauen

Wer mehr zur Größenkategorie Kylie Minogue (1,52 m) gehört, sollte auf einen tiefen V-Ausschnitt und einen Statement-Gürtel setzen. Beides zieht die Beine optisch in die Länge. Tipp: High-Heels! Don't: Das Maxi-Kleid sollte nicht zu lang sein, sonst besteht Nachthemd-Alarm. Modelle bis kurz über den Knöchel stehen kleinen Frauen viel besser.