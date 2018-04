Die Frage aller Fragen hat Prinz Harry (33) seiner Meghan Markle (36) während eines "gemütlichen Abends" in seinem Cottage auf dem Grundstück des Kensington Palasts gestellt, wie die beiden im Verlobungsinterview erzählten. Nun steht die nächste wichtige Frage an: Welches Brautkleid wird die US-Amerikanerin an ihrem großen Tag wohl tragen? Spekulationen gibt es viele. Doch das Geheimnis wird erst am 19. Mai, dem royalen Hochzeitstag, gelüftet.

Auch Star-Designer Guido Maria Kretschmer (52) hat sich bereits Gedanken um Meghan Markles großen Auftritt gemacht. Er wird für RTL am 19. Mai (11:00 bis 15:30 Uhr) an der Seite von Frauke Ludowig (54) in einer Live-Sondersendung den Style der Braut sowie die Outfits der Stars bewerten. "Ich könnte mir an Meghan eine Couture-Kreation von Elie Saab vorstellen. Ein schlichtes, modernes und nicht zu freizügiges Kleid würde ihre Schönheit auf jeden Fall unterstreichen", ist sich der 52-Jährige sicher. Vielleicht werde es aber auch "eine romantische, reichlich bestickte Robe in einem zarten Creme-Ton oder ein tailliertes Kleid mit grober Spitze und einem schönen Rücken-Dekolleté", sinniert der Fashion-Experte im Interview mit RTL weiter.

"Ich bin schon sehr gespannt, wie sie letztendlich an ihrem großen Tag aussehen wird - aber mit Sicherheit ganz bezaubernd." Als Mode-Experte wünscht sich Kretschmer vor allem, dass man ihre Persönlichkeit in dem Kleid erkennen kann: "Meghan ist eine selbstbewusste, junge und lässige Frau, ihr Modestil feminin, klassisch und elegant. Ich hoffe, dass sich das auch in ihrem Brautkleid widerspiegeln wird."

Style-Vergleich: US-Stars vs. UK-Aristokratie

Zur Hochzeit werden auch viele Gäste aus den USA, darunter einige Stars wie Tennis-Königin Serena Williams (36), erwartet. Ob die sich modisch wohl von der als eher konservativ geltenden britischen Mode unterscheiden werden? "Das wird sicher spannend", sagt Kretschmer. Er glaube, dass diese Hochzeit anders und erfrischend sein werde. "Meghan steht für eine neue Generation von Frauen in europäischen Königshäusern und das wird sich sowohl in ihrer als auch in der Kleiderwahl der Gäste widerspiegeln. Dass der Stil der Amerikaner etwas moderner als der britische ist, spielt da natürlich auch noch mit rein."

Bei der Königsfamilie und dem adeligen Teil der Hochzeitsgesellschaft vermutet Kretschmer einen "traditionellen, aber keineswegs langweiligen Style. Von den amerikanischen Hochzeitsgästen erwarte er dagegen einen etwas lockereren, aber dennoch schicken Look. "Die Leute wissen ja, dass sie zu einer royalen Hochzeit gehen und werden sich dementsprechend kleiden. Ich lasse mich überraschen und freue mich auf eine hoffentlich bunte Mischung."