Wenn Meghan Trainor (24, "All About That Bass") mit ihrem Outfit versuchte, ihren glitzernden Verlobungsring in Szene zu setzen, ging dieser Versuch wohl nach hinten los. Denn stattdessen sorgte die Sängerin bei den Radio Disney Music Awards eher mit ihrem außergewöhnlichen Outfit für Aufmerksamkeit. Die 24-Jährige trug einen mutigen Einteiler in kräftigem Mintgrün, der schrie: "Mehr ist mehr"!

Das Kleidungsstück war mit langen Puffärmeln versehen, die an den Ellenbogen in engen Kreppstoff verliefen, bevor sie zum Saum trompetenförmig über die Hände fielen. Die weiten Hosenbeine, die bis zum Boden reichten, setzten zwar am Bund die schlanke Taille der Sängerin in Szene, ließen ihre Beine aber besonders kräftig wirken. Auch das tiefe Dekolleté und zwei große Cut-Outs am Bauch konnten dem Look keinen Glamour verleihen. Der Stoff, der an Armen und Beinen zu viel war, fehlte an der Bauchpartie.

Im Styling hielt sich die Sängerin entsprechend zurück: Ihr Make-up fiel dezent aus, lediglich dunkle Mascara und Eyeliner betonten ihre Augen. Ihr blondes Haar trug sie am Hinterkopf zusammengenommen.