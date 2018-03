Rosenkrieg und Sorgerechtsstreit hin, ein mögliches Spice-Girls-Comeback her - da vergiss man doch glatt, dass die britische Sängerin und Castingshow-Jurorin Mel B (42) auch eine große Tochter hat: Doch auf dem roten Teppich vor dem Auftakt-Event zur neuen Staffel von "America's Got Talent" (Ausstrahlung ab Mai) war die 19-jährige Phoenix Chi Gulzar an ihrer Seite - deren Vater ist der Schauspieler Jimmy Gulzar, mit dem das ehemalige Spice Girl von 1998 bis 2000 in erster Ehe verheiratet war.

Die beiden Ladys machten in ihren mit Pailletten besetzten, funkelnden und eng geschnittenen Minikleidchen eine hervorragende Figur. Welches gewagter war, ist die Frage. Denn während das schulterfreie Dress der Mutter zwischen den graphischen Elementen viel Haut durchschimmern ließ, lockte jenes ihrer Tochter mit raffinierten, asymmetrischen Cut-outs. Elegante High-Heels in Schwarz (Tochter) und Silber (Mutter) verstärkten die sexy Looks zusätzlich.

Nur bei einem Styling-Element unterschieden sich die beiden Britinnen stark: Während Mel B ihre langen braunen Locken offen trug, strahlte Phoenix mit einem blonden Bob in die Kameras.

"Phoenix, ich liebe dich"

Die dreifache Mama Mel B freute sich über ihre Begleitung ganz besonders. Auf ihrem Instagram-Account postete sie gleich drei Fotos von sich mit ihrer Tochter und kommentierte die Collage mit den Worten: "Heute war Bring-dein-Kind-mit-zur-Arbeit-Tag bei 'America's Got Talent' haha. Sogar mit 19 Jahren liebt sie es noch immer, mit ihrer Mama zusammen zu sein. Phoenix, ich liebe dich".