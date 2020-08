Melania Trump hat in Baltimore einen strahlenden Auftritt hingelegt. Was aber waren das für zwei schwarze Details an ihrem Kleid?

Melania Trump (50) steht ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump (74), während des Nominierungsparteitags der Republikaner zur Seite. Zeigte sich die First Lady einen Tag zuvor in einer Art Uniform, wählte sie für ihren Auftritt am Mittwoch (26. August) eine deutlich femininere Garderobe. In Fort McHenry, ein ehemaliges Militärfort in Baltimore, strahlte sie in einem fuchsiafarbenen A-Linien-Kleid mit markanten Details - womöglich zu markant?

Denn nicht nur die leuchtende Farbe des ärmellosen Designs stach ins Auge, auch die Raffung in der Taille sorgte für einen Hingucker. Ergänzt wurde sie von zwei schwarzen Schleifen, die mit dem Rest des Kleides aber kaum harmonierten. Selbst als Schleifen waren die zwei schwarzen Applikationen nur schwer zu erkennen. Aufgegriffen wurde der dunkle Ton, der dem strahlenden Auftritt der First Lady einen kleinen Dämpfer verpasste, zumindest in den Schuhen - klassische Manolo-Blahnik-Pumps.