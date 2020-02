Oldfashioned und doch so stylisch! First Lady Melania Trump (49) wählte für ihren Flug vom Weißen Haus in Washington, D.C. zum Anwesen ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump (73), in Mar-a-Lago in Florida, ein besonders auffälliges Outfit, das an die 1970er Jahre erinnerte.

Sie reiste in einem kirschroten, klassisch geschnittenen Kunstleder-Trenchcoat von Les Rêveries mit dem typischen, großen Seventies-Kragen für umgerechnet etwa 640 Euro. Dazu kombinierte sie Agneska Wave Pumps von Christian Louboutin für rund 680 Euro.

Nach ihrer Ankunft im wärmeren Florida tauschte die modebewusste First Lady ihr herbstliches Outfit gegen ein ärmelloses Kleid in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Rosa.

Melania und Donald Trump sind seit 2005 verheiratet. Seit 2017 sind sie das US-Präsidentenpaar.