Look des Tages

First Lady Melania Trump (49) ist derzeit mit ihrem Ehemann Donald Trump (73) anlässlich des G7-Gipfels im französischen Biarritz. Bei einem Dinner mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (41) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (66) glänzte die First Lady in einem nudefarbenen Gucci-Kleid mit Kellerfalten. Die Robe fiel besonders durch ein Detail in der Taille auf.

Zum ärmellosen Kleid mit V-Ausschnitt trug Trump einen funkelnden Taillen-Gürtel in Silber, der fast schon ein wenig an Trachtenschmuck erinnerte. Passend dazu kombinierte sie spitze, silber glänzende Pumps von Louboutin. Auf weitere Accessoires verzichtete die First Lady. Ihre Haare trug sie offen mit Mittelscheitel. Beim Make-up setzte sie auf einen dezenten, rosafarbenen Lippenstift und dunklen Lidschatten.