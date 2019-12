First Lady Melania Trump (49) wurde am Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann, US-Präsident Donald Trump (72), im Clarence House in London empfangen. Prinz Charles (71) und seine Ehefrau, Herzogin Camilla (72), luden zum Tee. Für den Empfang wählte die First Lady ein elegantes Cape von Valentino in Knallgelb.

Dazu kombinierte sie eine weitere Signalfarbe: Unter dem hochgeschlossenen, dreiviertellangen Cape trug Melania Trump ein Kleid in Fuchsia-Pink und wählte dazu spitze High Heels in der gleichen Farbe. Ihre Haare trug sie in leichten Wellen offen über die Schultern. Mit einem schimmernden Lipgloss und etwas Mascara hielt sie ihr Make-up dezent und verzichtete zudem gänzlich auf Accessoires.

Am Dienstagabend wohnt das Ehepaar Trump außerdem einem Dinner, ausgerichtet von Queen Elizabeth II., bei. Donald Trump ist als Teilnehmer eines zweitägigen Nato-Gipfels nach London gereist.