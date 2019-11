First Lady Melania Trump (49) hat den diesjährigen Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang genommen. Mit einem breiten Lächeln zeigte sich die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (73) neben der Pferdekutsche, die den Baum aus Pennsylvania zum Präsidentensitz in Washington vorfuhr. Die First Lady präsentierte sich modisch stilsicher in einem schwarzen Ensemble, über dem sie einen Mantel von Dolce & Gabbana mit floralen Elementen trug. Den Look kombinierte sie mit rotbesohlten, schwarzen Stiefeln von Christian Louboutin.

Der Baum wurde US-Medienberichten zufolge zum Weißen Haus gefahren, während die anwesende Militärkapelle das Lied "O Tannenbaum" intonierte. Nachdem Melania Trump die Personen auf der Kutsche begrüßt und den Weihnachtsbaum offiziell inspiziert habe, wurden Bilder mit der Familie gemacht, von deren Farm der Baum stammt. Zum Abschluss der traditionellen Zeremonie habe die First Lady allen Anwesenden "Frohe Weihnachten" gewünscht.