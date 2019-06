Was wollte Melania Trump (49) mit dem Outfit ausdrücken, das sie bei dem Zusammentreffen mit der Queen (93) am Montag getragen hat? Gelungen war ihr Griff in den Kleiderschrank zu dem weißen, figurbetonten Kostüm mit königsblauen Details von Dolce & Gabbana allemal. Dass die First Lady dazu einen Hut mit breiter Krempe und farblich passendem Band trug, werten britische Medien wie die "Daily Mail" als Zeichen des Respekts vor der Queen und dem Palast.

Vielleicht wollte Trump so aber auch noch einer ganz anderen Frau ihren Respekt erweisen: Audrey Hepburn. Die legendäre Schauspielerin trug 1964 in "My Fair Lady" ein ähnliches Ensemble durch London spazieren. In dem Film spielt Hepburn übrigens eine ungebildete Verkäuferin, die zur feinen Dame der Gesellschaft aufsteigt. Andere sahen allerdings mehr Parallelen zu Kate Winslets (43, "Der Vorleser") Rolle der verwöhnten Rose, die die "Titanic" in dem gleichnamigen Blockbuster in einem ähnlichen Outfit begrüßt wie nun Trump die Queen.

Dass sich die First Lady einige Gedanken um ihre Kleidung gemacht haben dürfte, ist so oder so klar - innerhalb der ersten 24 Stunden hatte sie bereits drei verschiedene Outfits an, darunter auch ein Gucci-Kleid für knapp 4.000 Euro oder eine Bluse von Burberry im Wert von 730 Dollar.