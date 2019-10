Look des Tages

Mena Suvari (40, "American Beauty") meisterte das Blitzlichtgewitter bei der Spendengala der gemeinnützigen Organisation "Last Chance for Animals" in Beverly Hills in einer traumhaften Seidenrobe ganz in Apricot. Besondere Highlights des One-Shoulder-Kleides waren der lange Cape-Ärmel sowie die aufwendigen Cut-outs an ihrer Taille, die ein wenig Haut hervorblitzen ließen.

Dazu kombinierte der "American Pie"-Star eine ausgefallene Clutch in Hellblau sowie dazu farblich passende Hängeohrringe. Ihre blonde Mähne fasste die Schauspielerin aus einem Seitenscheitel zu einem Pferdeschwanz zusammen. Beim Make-up setzte die 40-Jährige auf einen schimmernden, roségoldenen Lidschatten und einen Lippenstift in einem zarten Rosa.