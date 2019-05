Das Fashion-Event des Jahres steht in den Startlöchern: Am Montagabend werden sich Hollywood-Stars und Fashion-Liebhaber wieder auf dem roten Teppich der Met Gala tummeln. Eine besondere Fashionista wird in diesem Jahr bei dem Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art allerdings fehlen, wie "ET Online" berichtet.

Am Rande der GLAAD Media Awards am Samstagabend hat US-Moderator Andy Cohen (50) dem Portal verraten, dass ein gemeinsamer Met-Auftritt mit seiner guten Freundin Sarah Jessica Parker (54) ausfallen muss. "Sie ist irgendwo in einem Flugzeug und ich muss arbeiten", so Cohen. Die Schauspielerin gilt seit ihrer Rolle als New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw (1998-2004) in der Kultserie "Sex and the City" als Mode-Vorbild und sorgte in den vergangenen Jahren auch auf dem Met-Teppich für extravagante Auftritte - zuletzt in einer goldenen Robe von Dolce & Gabbana zum Gala-Thema "Himmlische Körper: Mode und die katholische Imagination" (2018).

So müssen sich die Fans mit dem gelungenen Auftritt des Serienstars auf den GLAAD Media Awards begnügen. Parker begleitete Andy Cohen zu dem Event in einem auffallenden, türkis-königsblauen Kleid des libanesischen Modedesigners Elie Saab (54) - mit überdimensionierten Puffärmeln und passendem Blüten-Fascinator im Haar.