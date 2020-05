Fashion-Fans weltweit müssen diesen ersten Montag im Mai auf die Met Gala 2020 verzichten. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die alljährlich stattfindende Costume Institute Gala, so der offizielle Name des New Yorker Events, abgesagt. Nicht nur Stars wie Schauspielerin Lily Collins (31) oder Designerin Alexa Chung (36), die bei Instagram in Erinnerungen schwelgen, stimmt dies traurig. Auch Anna Wintour (70), Chefredakteurin der US-amerikanischen "Vogue" und Gastgeberin der Gala, zeigt sich sentimental. Sie arbeitet an einer Alternative.

Stars präsentieren ihre persönlichen Highlights

"Es wäre unmöglich, die Gala am Montagabend nachzubauen", lauten die Worte Wintours in einem online veröffentlichten Statement. Um Modeliebhabern dennoch einen Ersatz für das abgesagte Event bieten zu können, habe sie "ein paar Freunde" gebeten, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen: ein YouTube-Livestream, der die Highlights vergangener Jahre noch einmal beleuchtet.

"A Moment With the Met" lautet der Titel des Streams, der neben einer Ansprache von Wintour auch Auftritte von Florence + The Machine sowie DJ Virgil Abloh (39) beinhalten soll. Von welchen Freunden die "Vogue"-Chefin außerdem spricht? Nach eigenen Angaben werden zu verschiedenen Uhrzeiten die US-Schauspielerinnen Liza Koshy (24) und Liv Tyler (42), Topmodel Naomi Campbell (49), die Star-Designer Stella McCartney (48) und Jeremy Scott (44) sowie Sängerin Cardi B (27, "Bodak Yellow") durch das Programm führen.

Hierzulande startet der Livestream um Mitternacht. Die Clips von Koshy und Campbell sollen bereits um 16 Uhr und 21 Uhr auf dem Kanal zu sehen sein.

Mode-Challenge bei Instagram

Den Spaß an der Mode lassen sich zahlreiche Fashion-Fans trotz abgesagter Met Gala nicht nehmen. Vor allem die von "Vogue" und Billy Porter (50) ins Leben gerufene Met-Gala-Challenge sorgt bei Instagram für Unterhaltung. Worum es geht? "The Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (31) erklärt: Die Herausforderung ist es, berühmte Looks vergangener Jahre zu Hause nachzustylen. Die fünf besten Kreationen sollen am Ende ihren Weg in das prestigeträchtige Modemagazin finden. Mit ihrem Gala-Outfit von 2019, kreiert von Star-Designer Zac Posen (39), liefert Dobrev ihren Fans eine erste Inspiration.