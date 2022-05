Im roten Leder-Jumpsuit mit Korsett und XXL-Mantel von Versace war Model Gigi Hadid einer der Hingucker bei der Met Gala in New York.

US-Model Gigi Hadid (27) war einer der ganz großen Hingucker auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art (Met) am Montagabend in New York. Zur diesjährigen Met Gala zum Motto "In America: An Anthology of Fashion" erschien sie in einem knallengen, weinroten Latex-Jumpsuit mit Korsett von Versace. Dazu kombinierte sie einen voluminösen und majestätisch wirkenden Daunenmantel in derselben Farbe.

Die extrem schlanke - die Hüftknochen waren zu sehen - blonde Hadid trug einen burgunderroten Lippenstift und Nagellack, der zum Farbkonzept ihres Outfits passte, sowie eine silberne Perlenkette. Das Haar war nach hinten gebunden. Ebenfalls Ton in Ton waren die spitzen, kniehohen PVC-Stiefel mit Pfennigabsatz.

Mama auf dem roten Teppich

Gigi Hadid wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Tochter Khai Hadid Malik stammt aus der Beziehung mit Musiker Zayn Malik (29). Die beiden haben sich inzwischen getrennt.