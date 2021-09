Normalerweise steigt die legendäre Met Gala in New York am ersten Montag im Mai. Doch im vergangenen Jahr musste das Event aufgrund von Corona ganz ausfallen – in diesem Jahr zumindest um einige Monate verschoben werden. Die Stars und Sternchen folgten der Einladung von "Vogue"-Chefin Anna Wintour trotzdem in Scharen.

Das Motto der diesjährigen Gala lautet "In America: A Lexicon of Fashion" und soll die amerikanische Modegeschichte sowie US-Designer feiern. Wie immer findet parallel dazu eine Ausstellung im Costume Institute des Metropolitan Museum of Art statt. Die prominenten Co-Gastgeber der Met Gala waren in diesem Jahr Sängerin Billie Eilish, Schriftstellerin Amanda Gorman, Schauspieler Timothée Chalamet und Tennisspielerin Naomi Osaka.

Sehen Sie auch, welche Designer-Outfits, die Stars bei der vergangenen Met Gala im Jahr 2019 präsentierten: